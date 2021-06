Olimpiadi Tokyo 2020, Lillard e Draymond Green giocheranno per Team USA

Comincia a delinearsi il roster di Team USA in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come svelato pochi minuti fa da Shams Charania di The Athletic, Damian Lillard e Draymond Green saranno nella squadra allenata da coach Popovich. Lillard, che compirà 31 anni il 15 luglio, giocherà la sua prima Olimpiade dopo non essere riuscito a presenziare ai Giochi di Rio 2016 in cui Team USA ha vinto la sua terza medaglia d’oro consecutiva. Green, invece, faceva parte della squadra del 2016 che ha terminato quel torneo con un record di 8-0.

Il training camp della compagine statunitense inizierà il prossimo 6 luglio in quel di Las Vegas, mentre coach Popovich tenterà di avere una situazione più chiara per quanto riguarda il roster entro la fine di giugno. Anche perché la fase a gironi delle prossime Olimpiadi inizierà il 25 luglio. Restano da definire, ora, chi saranno le altre stelle NBA che accetteranno di allungare la propria stagione. LeBron James ed Anthony Davis sembrano voler lasciare stare, mentre altri sono ancora in piena corsa Playoff (Kawhi Leonard, Paul George, Trae Young, ecc.).

