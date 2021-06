Olimpiadi Tokyo, svelato il programma di preparazione di Team USA

USA Basketball ha annunciato oggi che Team USA, come di consueto, preparerà i suoi Giochi Olimpici in quel di Las Vegas. Gli uomini di Gregg Popovich inizieranno il ritiro il 6 luglio e scenderanno in campo in cinque occasioni – in altrettante amichevoli – per affinare la chimica di squadra prima di volare verso Tokyo. I match test saranno contro Spagna, Argentina, Australia (x2) e Nigeria. Ricordiamo che ancora non si conoscono i convocati per il training camp.

Calendario Amichevoli di Team USA

10 luglio: USA – Nigeria

12 luglio: USA – Australia

13 luglio: USA – Argentina

16 luglio: USA – Australia

18 luglio: USA – Spagna

Gruppo Team USA alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Girone A: Iran, Francia, Stati Uniti, OQT Victoria

Girone B: Australia, Squadra da Preolimpico Spalato, Squadra da Preolimpico Belgrado, Nigeria

Girone C: Argentina, Giappone, Spagna, Squadra da Preolimpico Kaunas

Leggi Anche

Programmazione NBA su Sky: le partite dall’11 al 13 giugno

Mercato NBA: New York Knicks interessati a John Wall?

NBA, continua la ricerca per il nuovo allenatore dei Boston Celtics