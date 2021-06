Sergio Scariolo saluta la NBA: sarà il prossimo allenatore della Virtus Bologna

Dopo la vittoria dello Scudetto avvenuta lo scorso 11 giugno, la Virtus Bologna ha deciso di separarsi dal suo capo allenatore, Sasha Djordjevic, per virare su un nuovo nome, ossia quello di Sergio Scariolo. L’ormai ex assistente dei Toronto Raptors è dato come sicuro per essere il prossimo coach della Virtus.

Sergio Scariolo lascia così la sua avventura in NBA. Un viaggio sicuramente da ricordare visto che ha vinto l’unico anello nella storia dei Toronto Raptors. Nel 2019, guidati da Nick Nurse e trascinati da un Kawhi Leonard versione MVP, i canadesi hanno scalato la Eastern Conference, battendo in finale Playoff anche i Golden State Warriors. Sempre nel 2019, Scariolo ha guidato la nazionale spagnola alla vittoria del Mondiale, superando all’ultimo atto l’Argentina con il risultato di 95-75.

Una piccola curiosità: Scariolo sarà il terzo assistente dei Toronto Raptors, dopo la vittoria del titolo NBA, che lascia la franchigia canadese per un posto da capo allenatore. Gli altri due sono Nate Bjorkgren, diventato da poco ex capo allenatore degli Indiana Pacers e Chris Finch, head coach dei Minnesota Timberwolves .

