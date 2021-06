LeBron James ed Anthony Davis pronti a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo

LeBron James e Anthony Davis non dovrebbero giocare per Team USA alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa della “loro terribile stagioni colma di infortuni”. Le due superstar dei Los Angeles Lakers hanno saltato diverse partite durante l’ultima stagione NBA: James ha dato forfait per 20 partite consecutive dopo l’ormai nota distorsione alla caviglia dello scorso 20 marzo contro gli Atlanta Hawks, mentre Anthony Davis è apparso solo in 36 partite di regular season a causa di diversi problemi al polpaccio e al tendine di Achille. Successivamente nel primo turno dei Playoff NBA 2021, Davis ha subito uno stiramento all’inguine, che lo ha messo KO nella serie contro Phoenix, condannando i Lakers all’eliminazione.

A questo punto, se James e Davis non dovessero scendere in campo nelle prossime Olimpiadi di Tokyo, sarebbero i secondi Giochi di fila che salterebbero. Il nativo di Akron ha già saltato le Olimpiadi di Rio nel 2016 – scegliendo di riposare dopo aver vinto il campionato NBA con i Cleveland Cavaliers – e Davis non ha potuto giocare a causa di un intervento chirurgico alla spalla.

Secondo quanto riporta The Athletic, Steph Curry sarebbe invece indeciso se aggregarsi alla compagine guidata da coach Popovich. La stella dei Golden State Warriors ha vinto due medaglie d’oro con Team USA nella Coppa del Mondo FIBA, ma non ha ancora avuto l’onore di portarsi a casa una medaglia durante le Olimpiadi. Discorso diverso per Damian Lillard il quale “si ritiene abbia un forte interesse a giocare, anche se non è stata presa una decisione definitiva”. USA Basketball deve presentare l’elenco definitivo dei 12 convocati entro il prossimo 5 luglio.

Leggi Anche

NBA, Playoff preview: Utah Jazz vs Los Angeles Clippers

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 7 al 11 giugno

NBA, Kevin Durant e Steve Nash commentano la vittoria in Gara 2