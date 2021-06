NBA, Kevin Durant pronto a Gara 5 anche senza Irving e Harden

Siamo a poche ore dall’ennesima sfida tra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, per una Gara 5 che decreterà il vantaggio nella serie per una delle due compagini. La partita – in programma nella notte, ore 2.30 – vedrà però l’assenza certa di Kyrie Irving e quella probabile – a meno di miracoli – di James Harden. Così i newyorchesi dovranno fare completo affidamento su Kevin Durant, l’unico rimasto sano dei Big Three. Durantola, intervistato ai microfoni dei giornalisti, ha quindi spiegato le sue sensazioni in vista del match:

“Dovrò fare quello che faccio sempre in campo e come ho sempre fatto ogni sera. Qualche volta più di altre notti, tutto qui. Forse stanotte avrò più palla tra le mani, dovrò fare più post-up… Devo essere pronto a fare qualsiasi cosa, proprio come ogni notte.” “È un momento difficile? […] Possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma a questo punto della stagione ogni squadra si deve sudare la vittoria, tutto qui. Abbiamo un piano di gioco chiaro e che vogliamo eseguire al meglio. Mi fido di tutti in questa squadra, ci fidiamo l’uno dell’altro. Ve lo assicuro.”

KD, il quale sta viaggiando a quasi 30 punti di media a partita, ha quindi parlato di come potrebbe essere giocare nuovamente senza l’apporto di due stelle come Harden ed Irving:

“Ovviamente vorrei che ci fossero anche i miei fratelli in Gara 5, ma fa parte del gioco, lo sappiamo tutti. Vorremmo che giocassero, ma so che faranno del loro meglio per tornare in campo il più velocemente e in salute possibile, questo è tutto ciò che possiamo sperare.”

In chiusura, Steve Nash ha fissato l’obiettivo:

“Domani sarà una grande opportunità per mostrare di che pasta siamo fatti e cercare di sfoderare la migliore prestazione della nostra serie, il tutto rimanendo fedeli ai nostri principi e ai nostri fondamenti. Dobbiamo giocare come una squadra. La responsabilità non è di Kevin, ma dei Nets. Insieme dobbiamo trovare un modo per giocare una grande pallacanestro su entrambi i lati del campo.”

