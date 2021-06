NBA, i Lakers annunciano: LeBron James avrà il numero 6

La notizia era già stata anticipata diversi giorni fa da Shams Charania, ma ora è ufficiale: LeBron James cambia numero di maglia, passando dal 23 al numero 6. Ad annunciarlo ufficialmente sono stati i Los Angeles Lakers i quali hanno twittato una fotografia della stella gialloviola con la nuova canotta.

Per il nativo di Akron si tratta di un ritorno al passato ai giorni di Miami in cui scelse appunto il 6 per richiamare, in qualche modo, il 23 di Michael Jordan ritirato dagli Heat: 2×3 = 6. Con questo numero, James ha conquistato ben due titoli NBA negli anni in Florida. Appena dopo l’ingaggio di Anthony Davis da parte dei Lakers, LeBron aveva provato a cedere il suo 23 al suo neo compagno di squadra. Passaggio poi bloccato dalla Nike la quale aveva già messo in produzione tutto il merchandising relativo al giocatore.

Leggi Anche

NBA, Blazers oggi a colloquio con D’Antoni, in settimana tocca a Hammon e Billups

Baron Davis e la proposta di Space Jam 3 rifiutata da LeBron James e Curry

NBA, stagione fantastica per Chris Paul: merito della dieta vegana?