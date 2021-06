NBA, Nikola Jokic: “Tutta la squadra deve uscire a testa alta”

Poco più di 2 mesi fa, le speranze di fare un buon percorso ai Playoff NBA 2021 erano decisamente elevate in Colorado. La stagione di Nikola Jokic stava regalando enorme fiducia alla compagine di Mike Malone, prima di tornare sulla terra a causa del grave infortunio al crociato per Jamal Murray, uno dei grandi protagonisti della scorsa postseason. Dopo l’eliminazione contro Phoenix, l’MVP della regular season ha commentato la sensazione di quel periodo:

“A quel punto, avevo la sensazione che avremmo avuto la possibilità di vincere il titolo quest’anno. Per davvero. Stavamo giocando davvero bene.”

“Lo sweep contro Phoenix? Tutta la squadra deve uscire a testa alta. A volte vieni preso a calci in questa maniera, lo devi accettare per cercare di uscirne migliore. È stata una grande stagione fino a queste ultime 4 partite. Quello che ricorderò è questo gruppo di ragazzi. Abbiamo lottato e non ci siamo mai arresi.”