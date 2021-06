NBA, Chris Paul si prende la rivincita su Houston: “Due anni fa mi volevano far fuori”

Era dal 2010 che i Phoenix Suns non accedevano alle Finali di Conference ed ora la compagine di Monty Williams attenderà la vincente tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers come prossima avversaria. Un miracolo sportivo che vede Chris Paul come uno dei protagonisti di questo inizio Playoff NBA che ha visto la compagine dell’Arizona eliminare i Los Angeles Lakers di LeBron James ed i Denver Nuggets dell’ultimo MVP, Nikola Jokic.

In Gara 5, il play ha messo a referto ben 37 punti – suo season-high – chiudendo lo sweep per 4-0 contro la compagine del Colorado viaggiando ad una media complessiva di 24.3 punti, 10.3 assist e 5 rimbalzi. Non male per un 36enne che attende le sue prime finali NBA da tutta una carriera. Nel post-partita Paul ha quindi commentato la vittoria, pizzicando anche la scelta di Houston di cederlo non più tardi di 23 mesi fa, insieme al fatto di aver ritrovato Williams sulla panchina dopo l’avventura in quel di New Orleans:

“Un paio di anni fa, mi stavano facendo fuori. Ma non potete farlo con me. Sono felice per Monty Williams: essere qui e fare questo viaggio Playoff con lui è bello, i frutti del suo lavoro lo stanno ripagando. Quando la serie finisce ed usciamo dal campo, mi piace spendere del tempo con lui. Mont ha attraversato cose nella sua vita da cui molte persone non tornano necessariamente. Pallacanestro a parte, lui significa molto per me e per la mia famiglia.”

