NBA, Steve Nash: “Preoccupati per Irving. Harden? Non lo rischierò”

In casa Brooklyn è tempo di pensare agli aggiustamenti da fare in Gara 5 dopo la brutta sconfitta subìta ieri sera a Milwaukee. La serie ora è ferma sul 2-2 ed i Nets devono fare i conti anche con una situazione infortuni non certo facile dopo l’ultimo problema fisico accusato da Kyrie Irving. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà ad esami approfonditi per capire l’entità dell’infortunio alla caviglia destra, con Steve Nash che spera vivamente di recuperarlo nella serie poiché i newyorchesi non possono già contare su James Harden:

“Non ho idea di cosa succederà con Ky per la prossima partita. Possiamo solamente incrociare le dita. I due infortuni sono indipendenti l’uno dall’altro. Non voglio che il rientro di James venga affrettato: se sarà in grado di giocare nella prossima partita o in quella dopo, sarà fantastico. Ma non lo rischieremo se non sarà in condizione di scendere in campo”

Il coach di Brooklyn ha poi posto la sua attenzione sul comportamento in campo di PJ Tucker:

“Sta giocando in maniera estremamente fisica per rendergli la vita difficile, quello è il suo ruolo in squadra. In alcuni momenti però mi è sembrato al limite del lecito di ciò che si può fare in maniera fisica nella pallacanestro, ma capisco anche che questi sono i playoff. Bisogna essere in grado di adattarsi e trovare gli aggiustamenti.”

