NBA, Paul George: “La vittoria? Abbiamo giocato con le p***e”

Esattamente come al primo turno contro i Mavericks, i Los Angeles Clippers rispondono al 2-0 avversario e riportano la serie sui binari giusti.

Gara 3 delle semifinali ad Ovest tra LAC e gli Utah Jazz finisce infatti 132-106 in favore dei losangelini, guidati come al solito dalla coppia Kawhi Leonard-Paul George. Lo stesso George, autore di 31 punti e cinque assist, si è poi fermato ai microfoni dei reporter a fine partita:

“Sappiamo cosa intendeva il coach quando ha detto che avremmo dovuto giocare con personalità. Stasera lo abbiamo fatto, siamo quel tipo di squadra. Io e Kawhi siamo giocatori che sanno stare su entrambi i lati del campo e anche gli altri ragazzi amano difendere. Dobbiamo solo dimostralo ed essere pronti per la sfida. Stasera abbiamo giocato con le p***e”

Un George in grande fiducia, che cavalca l’onda giusta dopo le numerose critiche che gli sono giunte finora in questi Playoff. Prima di questa partita l’ex OKC viaggiava ad una più che rispettabile media di 23.6 punti, ma raccolti col 43.5% dal campo incluso un poco lusinghiero 31.7% da tre.

“Devo solo continuare a tirare. Non devo pensare al risultato, devo solo tirare e farlo con fiducia. Stasera ho trovato un buon ritmo e l’ho seguito per tutta la partita Ora dobbiamo dimenticarci questa partita e pensare a Gara 4. Dobbiamo attaccare con la stessa mentalità e giocare di squadra. Così potremo vincere”

Sui giocatori Jazz

Lo stesso George è stato poi interrogato sulla marcatura riservata a Donovan Mitchell che, dopo gli exploit da 45 e 37 punti nella prime due gare, è stato limitato a “solo” 30 punti.

“Dobbiamo continuare a affrontarlo con più marcatori possibili e mettergli pressione. Non vogliamo che si giochi l’uno-contro-uno ma se lo fa, dobbiamo farglielo sudare. Sappiamo che è capace di realizzare i tiri più difficili, è quel tipo di giocatore. Dobbiamo rendergli la vita il più difficile possibile”

30 punti cinque rimbalzi e quattro assist per Mitchell, in una Gara 3 incredibilmente sotto il par viste le precedenti performance.

Il secondo top scorer per i Jazz è stato Joe Ingles con i suoi 19 punti, ma in questo caso le parole della guardia Clippers non sono state così diplomatiche: alla domanda di un reporter su come fosse il loro rapporto visto le tensioni che si sono viste in campo e che già furono protagoniste dei Playoff 2018 quando Paul George vestiva la maglia Thunder, PG ha risposto con un didascalico:

“Non mi importa di lui. Prossima domanda”

“I don’t care about him. Next question.” Paul George when asked about Joe Ingles 😬😬😬😬 (Via @TomerAzarly)pic.twitter.com/XclzOflIJO — Elite Media Group (@TheEliteMedia_) June 13, 2021

Nervi belli tesi, ci si prospetta una Gara 4 davvero interessante.

