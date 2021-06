NBA, Paul George e coach Lue commentano la netta vittoria dei Clippers

Serviva decisamente una prestazione del genere ai Los Angeles Clippers per potersi regalare una chance di continuare i Playoff NBA 2021. La vittoria arrivata nella notte in Gara 3 contro Utah è un’autentica boccata d’ossigeno ed è arrivata dominando l’avversario. Sugli scudi segnaliamo un buonissimo Paul George autore di 31 punti di cui 20 arrivati nel solo primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, invece, ci ha pensato Kawhi Leonard, il quale ha messo a referto ben 24 dei suoi 34 punti finali. Non solo i due campionissimi si sono combinati realizzando 26 canestri su 48 tentativi, ma hanno anche accettato la sfida di limitare Donovan Mitchell. La stella di Utah, infatti, è stata tenuta a zero punti per i primi 16 minuti e 26 secondi della partita. Inoltre – secondo ESPN Stats & Info – i californiani, dopo aver contestato il 71% dei suoi tentativi nelle prime due vittorie Jazz, stavolta hanno contestato tutti i 24 tiri, tranne uno, di Mitchell. Qualcosa che George prova a spiegare in questa maniera:

“Abbiamo solo voluto mettere in evidenza il fatto che non avremmo ceduto niente stasera. Volevamo costringere tutti gli altri a giocare, ecco perché non volevamo lasciar entrare in scena Donovan stasera.”

Mitchell ha comunque chiuso con 30 punti in 32 minuti di gioco, prima di abbandonare il campo ad inizio quarto quarto per un infortunio alla caviglia. Anche coach Tyronn Lue si è detto felice della prestazione dei suoi, soprattutto di quella di Paul George:

“Siamo una squadra diversa quando George comincia subito con il piede sull’acceleratore. Lo sappiamo. È stato così per tutta la stagione. È stato fantastico. Ha avuto brutte prestazioni in precedenza? È vero, ma la NBA è così.”

Poi un ultimo commento sul talento di Leonard e George insieme:

“Sappiamo di avere in squadra due dei giocatori più forti di questa lega. Non vado da Mastro’s – ha poi aggiunto – per ordinare il ketchup. Vado da Mastro’s per ordinarmi una bella bistecca. E stasera i ragazzi volevano una bistecca, ed era proprio quello di cui avevamo bisogno”.

