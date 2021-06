NBA, Brooklyn conferma: niente Gara 4 per James Harden

I Brooklyn Nets nella giornata di oggi hanno annunciato ufficialmente che James Harden non sarà della partita in vista di Gara 4 contro i Milwaukee Bucks in programma domani sera alle ore 21.00. L’infortunio al bicipite femorale destro accusato durante il primo appuntamento della serie costringe il Barba a saltare l’ennesima sfida contro i Bucks ed al momento non sono noti con precisione i tempi di recupero del giocatore.

Ecco perché Steve Nash da un lato è preoccupato per la nuova assenza del suo pupillo, dall’altro le prime due partite di Brooklyn hanno mostrato un roster in grado di sopperire alla mancanza dell’ex stella di Houston. Ulteriori aggiornamenti arrivano anche per Jeff Green – fuori dal primo turno per fascite plantare: l’ala sembra essere vicina al rientro e potrebbe già scendere in campo per la partita di domani.

