NBA, Robert Horry: “I Clippers non appartengono allo Staples Center”

La rivalità tra Los Angeles Lakers e Clippers continua a essere viscerale per i giocatori di entrambe le compagini, chiedere conferma a Robert Horry.

Un antagonismo che ha raggiunto un ulteriore livello nel corso di questi Playoff. L’eliminazione dei Lakers al primo turno per mano dei Phoenix Suns ha lasciato il campo libero ai Clippers. La seconda franchigia della città è divenuta infatti l’unica rappresentante della città di Los Angeles ancora in corsa, dopo aver sconfitto i Dallas Mavericks in una emozionante serie durata ben sette partite.

Un situazione di superiorità inusuale per l’ambiente Clippers, che ha portato molti addetti ai lavoro a porsi alcuni dubbi, come per esempio se i fan dei Lakers avrebbero sostenuto i Clippers per la vittoria finale, dato che entrambi rappresentano la stessa città.

Un interrogativo in parte risolte da due leggende NBA come Shaquille O’Neal e Robert Horry. In un episodio di The Big Podcast With Shaq, a Horry e O’Neal è stato chiesto di fare il tifo per i Clippers, ed entrambi hanno risposto con enfatici no.

L’unica ragione per cui tiferei per i Clippers è per Ty Lue. Sapete, Ty Lue ha vinto un titolo con noi a Los Angeles, ma questa è l’unica ragione. Ma non è possibile che i Clippers riescano a mettere un dannato banner nello Staples Center. Non appartengono allo Staples. Possono andarsene da qui in fretta.

Dalla fondazione nel 1970, quando erano conosciuti come Buffalo Braves, i Los Angeles Clippers non sono mai riusciti a vincere un titolo NBA.

