NBA, Donovan Mitchell si fa male nel finale contro i Clippers

I Los Angeles Clippers si sono presi Gara 3 piegando Utah con un netto 132-106 che riapre la serie, ora ferma sul 2-1 in favore dei Jazz. Durante la partita andata in scena nella notte, gli ospiti hanno anche assistito al nuovo infortunio alla caviglia a Donovan Mitchell il quale è stato costretto ad abbandonare il parquet – senza fare più rientro – a circa 7 minuti dal termine. La stella di Utah – il quale ha terminato il match 30 punti a referto in 32 minuti – ha commentato il problema fisico in questa maniera:

“Ho sentito il dolore quando sono atterrato sul piede, ho provato invano a gestirlo. Non so davvero cos’altro aggiungere: non vorrei dire cose non vere. Ho sentito cedere dopo il salto, ma sto bene. Ho pensato anche di poter rientrare in campo, ma non c’era bisogno di correre un rischio con i Clippers avanti ormai di 16-18 punti nel finale. Ci sarò in Gara 4”

Anche Quin Snyder, coach della compagine di Salt Lake City, ha cercato di rassicurare i tifosi circa lo stato dello stesso Mitchell:

“È in buona condizione, sarebbe potuto rientrare in campo, ma la partita ormai era persa, meglio concentrarsi sulla prossima, nella quale anche Mitchell ci sarà.”

Donovan Mitchell left Game 3 with his right foot wrapped in ice. pic.twitter.com/bH0WzNlYsi — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 13, 2021

