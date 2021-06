Playoff NBA: Leonard e George rispondono presente, i Clippers accorciano sul 2-1 contro i Jazz

Utah Jazz 106 – 132 Los Angeles Clippers [Utah in vantaggio 2-1 nella serie]

Allo Staples Center di Los Angeles serviva una prestazione di carattere ai ragazzi di Ty Lue per cercare di rimettersi in carreggiata dopo le due sconfitte rimediate in quel di Salt Lake City, e alla fine gli sforzi combinati della premiata coppia Leonard-George, uniti all’aria di casa, hanno permesso ai Clippers di scongiurare il 3-0 Jazz nella serie e riaprire così il discorso qualificazione.

Se le prime battute del match si rivelano tutto sommato equilibrate – 23-27 al termine del primo quarto – è nel secondo periodo che i padroni di casa decidono di uscire allo scoperto, con un ritrovato Paul George che, reduce da un discutibile 34,3% dal campo fatto registrare nelle precedenti due uscite, realizza 13 dei suoi 31 punti complessivi contribuendo al +15 che matura all’intervallo lungo (49-64).

Una volta rientrati sul parquet, gli uomini di Quin Snyder cercano di farsi coraggio e, trovando la via del canestro con una cerca continuità, riescono a rosicchiare quattro punti alla concorrenza, ma i Clippers stavolta non si scompongono e archiviano una volta per tutte la pratica Gara-3 grazie a un quarto periodo chiuso con un parziale di 23-38, con il successo casalingo virtualmente in cassaforte ben prima della canonica sirena.

Niente da fare, dunque, per i Jazz, a cui per stanotte non bastano i 30 punti e 5 rimbalzi del solito Donovan Mitchell. Dall’altra parte, 34 punti, 12 rimbalzi e 5 assist per un ottimo Kawhi Leonard, che assieme al collega PG13 tiene vive le speranze dei Clippers. Appuntamento ora nella notte tra lunedì e martedì, quando le due squadre torneranno di nuovo in campo per Gara-4.