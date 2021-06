Lonzo Ball e LeBron James hanno condiviso il parquet per poco tempo, un periodo che alla fine si è rivelato prezioso per l’attuale giocatore dei New Orleans Pelicans: poco prima di essere scambiato, King James disse a Lonzo di pensare solo alle cose importanti della vita di un giocatore, cioè il basket e la famiglia. Un consiglio che, a distanza di qualche anno, è ancora prezioso per il giovane Ball.

In un’intervista realizzata per un video di Uninterrupted, Lonzo Ball racconta di quando LeBron James gli diede una grande mano nel gestire la pressione dopo il suo primo anno in NBA:

“LeBron mi ha dato il miglior consiglio della mia vita e della mia carriera. Una volta stavamo nello spogliatoio, sapeva di tutto quello che stavo passando dopo la mia prima stagione NBA, mi disse solo: ‘Pensa solo alle cose importanti, è questo ciò che conta’. Mi colpì perché aveva ragione, se ti concentri solo sul basket e sulla famiglia tutto il resto vien da sè. Nel mondo di oggi, dove i giovani sono così immersi nei social media, un messaggio del genere è davvero forte: voglio continuare a tramandarlo a più ragazzi possibili”

Un consiglio che ha rafforzato la fiducia di Lonzo Ball nei confronti di LeBron, portandolo a cambiare la sua agenzia di procuratori, passando dalla Roc Nation di Jay-z alla Klutch Sports Group di Rich Paul, grande amico di James.

