Nikola Jokic qualche giorno fa è stato eletto MVP della stagione 2020/21 e, prima di Gara 3 contro i Phoenix Suns, ha ricevuto il trofeo: una serata che sembrava essere partita con il piede giusto ma che. alla fine, si è conclusa con un’altra sconfitta per Denver.

Al momento di ricevere il premio, un Nikola Jokic visibilmente emozionato ha tenuto il discorso di ringraziamento di fronte ai 18.277 spettatori presenti alla Ball Arena. Se è riuscito a raggiungere questo traguardo è merito dei suoi compagni di squadra, come dice The Joker:

“Grazie a tutti voi per il supporto che mi avete dato in questi anni. Questo trofeo però non è mio, ma di tutti questi ragazzi che sono qui. Voglio che facciate il tifo per loro”

Nikola Jokic receives his MVP trophy 🃏💪 “This trophy is not mine. It’s all of these guys over here, so I wanted [you to cheer] for them.” pic.twitter.com/u4HpnkqSFH — ESPN (@espn) June 12, 2021

Purtroppo per The Joker la serata non è andata come sperava, con i Suns che si portano in vantaggio di 3-0 nella serie: 32 punti, 20 rimbalzi e 10 assist per l’MVP che, con questa prestazione, entra nella top 10 all-time di triple doppie realizzate ai Playoff. Numeri che, però, non alleviano la delusione per la sconfitta, come spiega Nikola Jokic nel post partita:

“Sono frustrato con me stesso perché ho sbagliato alcuni tiri fondamentali: non ho espresso al meglio il mio gioco, soprattutto al livello di tiro. Sarebbe stato più semplice per noi se avessi segnato, ma sono stati bravi a mettermi in difficoltà”

Congrats to Nikola Jokic of the @nuggets for moving up to 10th on the #NBAPlayoffs TRIPLE-DOUBLES list! #ThatsGame pic.twitter.com/Ko7xVeQJ51 — NBA (@NBA) June 12, 2021

Nikola Jokic e i Denver Nuggets proveranno a riaprire i giochi e ad evitare lo sweep in Gara 4, in programma nella notte tra domenica e lunedì.

