NBA, Trae Young commenta la sconfitta dei suoi Hawks

Seconda sconfitta consecutiva per gli Atlanta Hawks nella serie contro i Philadelphia 76ers che, dopo il successo rubato al Wells Fargo Center, si ritrovano ora sotto 2-1.

A commentare la sconfitta ci ha pensato Trae Young, ai microfoni del post partita:

“Ovviamente parliamo di una grande difesa. [Philadelphia] ha dei giocatori alti, con braccia lunghe, questo tipo di giocatori ti rendono le cose difficili ma non è nulla che non possiamo gestire. Faremo i giusti adattamenti in Gara 4, dobbiamo migliorare la gestione del pallone ed evitare le troppe palle perse

La verità è che non è cambiato molto rispetto a Gara 1. Ben [Simmons] ha iniziato la partita come mio marcatore, ma alla fine dei conti è un continuo cambio difensivo. Hanno cominciato a pressarci alti, ad inizio costruzione. Dobbiamo studiare un modo per attaccarli”