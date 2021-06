NBA, Donovan Mitchell: “Mi fido completamente dei miei compagni”

Stanotte si giocherà Gara 3 fra gli Utah Jazz e i Los Angeles Clippers. La franchigia di Salt Lake City guida la serie per 2-0. In questa stagione, il simbolo dei Jazz è stato Donovan Mitchell. L’unica partita persa in questi Playoff – ossia Gara 1 contro Memphis – il play non era riuscito a scendere in campo. Coincidenze? Non lo sappiamo, ma ora Mitchell sta bene e vuole assolutamente portare gli Utah Jazz alle Western Conference Finals. Lo stesso play ha voluto affermare quale sia la vera forza di questo gruppo:

“Tutti abbiamo un’immensa fiducia nell’altro. Io mi fido completamente dei miei compagni e i mei compagni di squadra si fidano totalmente di me e di quello che faccio. Dobbiamo continuare a combattere e fare quello che facciamo sempre. Quando giochiamo ci divertiamo. Sì, è vero che sono i Playoff e la pressione sale, ma alla fine faccio quello che mi piace di più, gioco a basket. Gioco e ho la fortuna di avere dei compagni fantastici.”

Stanotte alle ore 02:30 si giocherà gara 3 fra Utah Jazz e Los Angeles Clippers.

