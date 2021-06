NBA, Jalen Rose indica la sua top five di giovani superstar

La stagione regolare e l’inizio dei Playoff NBA hanno visto consacrarsi la nuova generazione di fenomeni. Giocatori al di sotto dei 25 anni che sono già delle superstar nelle loro franchigie.

Durante NBA Countdown, su ESPN Jalen Rose, ex stella degli Indiana Pacers, ha stilato la sua personale e attuale classifica degli under 25.

Dopo le menzioni extra di Zion Williamson, Jaylen Brown e Ja Morant, al quinto posto il nome di Trae Young che sta trascinando Atlanta in postseason:

“Trae sta guidando la squadra in attacco con punti ed assist e gli Atlanta Hawks sono protagonisti al secondo turno di Playoff. Non l’anno passato, non l’anno prossimo, ma adesso!”