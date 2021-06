NBA, Amar’e Stoudemire spinge Brooklyn: “Dobbiamo vincere gara 4”

Amar’e Stoudemire sa quanto Gara 4 sarà importante per i suoi Brooklyn Nets. Lo scorso inverno, l’ex ala grande si è riunita proprio in quel di New York insieme a Steve Nash con un ruolo di sviluppo e crescita dei giocatori all’interno del roster.

Lo stesso Stoudemire è consapevole che in questa Gara 4 si giocherà il futuro della serie. Se la serie dovesse tornare a Brooklyn sul 2-2 si aprirebbero scenari allarmanti, ecco perché i Nets vogliono a tutti i costi portarsi a casa il prossimo appuntamento. Queste le sue parole rilasciate a New York Post:

“I Milwaukee Bucks sono obbligati a vincere Gara 4. Proveranno le stesse emozioni, come è accaduto in Gara 3. Hanno giocato con grande energia e faranno lo stesso stanotte. Per noi, qua a Brooklyn sarà fondamentale questa partita: dobbiamo vincere e chiudere questa serie in casa nostra. Tutte e due le squadre arriveranno al match con una grande motivazione. In Gara 3 non abbiamo tirato bene, potevamo fare meglio, tuttavia abbiamo avuto diverse occasioni per poterla vincere. Penso che Gara 4 sarà molto interessante.”

Per quanto riguarda James Harden ha affermato:

“James fra poco sarà ok. Appena starà meglio non vediamo l’ora di poterlo schierare in campo.”

