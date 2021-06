Jeremy Lin saluta ancora la NBA: giocherà in Cina

Dopo aver tentato il rientro in NBA in questa stagione unendosi ai Santa Cruz Warriors in G-League – squadra satellite di Golden State – Jeremy Lin ha deciso di tornare a giocare nel campionato cinese. Il playmaker 32enne ha infatti confermato tramite un post sui suoi social account di aver accettato l’offerta dei Beijing Ducks, squadra con cui peraltro aveva già giocato durante la stagione 2019/2020 terminando con una media di 22.3 punti, 5.7 rimbalzi e 5.6 assist. Queste le sue parole:

“Nessun rimpianto per il passato, entusiasmo per il futuro. Ho ancora tanta pallacanestro dentro di me e vedremo dove mi porterà questa esperienza. Sto firmando per i Beijing Ducks e sono entusiasta di tornare a giocare con loro la prossima stagione. Grazie a chi farà questo viaggio con me.”

Eppure, Lin in G-League aveva comunque mostrato di avere ancora i numeri per tentare un rientro al ‘piano di sopra’ – 19.8 punti, 3.2 rimbalzi e 6.4 assist ad allacciata di scarpe – ma Steve Kerr ha preferito puntare tutto su Nico Mannion come riserva di Stephen Curry.

