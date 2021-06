NBA, rivelate le date chiave della stagione 2021-2022

Mentre la stagione 2020-2021 sta volgendo al termine, con le squadre impegnate nelle Semifinali di Conference di questi Playoff, la NBA ha già iniziato a programmare il futuro. Più precisamente, sono state rivelate le date chiave della stagione 2021-2022. La NBA ha deciso di ritornare al calendario classico, con la prossima stagione che si articolerà tra ottobre e giugno.

The NBA officially is returning to its normal October-June calendar for next season. Teams received new key dates today. https://t.co/8fO6nNGZDl — Shams Charania (@ShamsCharania) June 10, 2021

Ecco l’elenco delle giornate chiave della prossima stagione, che è già stato comunicato alle franchigie:

28 settembre 2021: inizio del Training Camp

19 ottobre 2021: inizio della Regular Season

16 aprile 2022: inizio dei Playoff

2 giugno 2022: Gara 1 delle NBA Finals

19 giugno 2022: eventuale Gara 7 delle NBA Finals

L’attuale stagione NBA ha invece visto l’inizio il 22 dicembre, circa due mesi in ritardo rispetto alla classica partenza in ottobre. Inoltre, l’ipotetica Gara 7 delle Finals 2021 è prevista per il 22 luglio. Questo posticipo, con la conseguente riduzione del numero di partite giocate in stagione regolare, è stato necessario per garantire un adeguato recupero alle squadre che parteciparono, la scorsa estate, alla bolla di Orlando, che terminò l’11 ottobre 2020.

