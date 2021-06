NBA, Kawhi Leonard commenta la nuova sconfitta in Gara 2 contro Utah

Ancora una volta in questi Playoff NBA, i Los Angeles Clippers si ritrovano sotto 0-2. Mentre i Clippers si sono ripresi contro i Mavericks dopo aver perso i primi due incontri in casa al primo turno, nessuna squadra ha mai superato per più volte un 2-0 nella stessa postseason. In Gara 2 i Clippers sono caduti davanti a una folla di 18.007 persone, ossia il tutto esaurito alla Vivint Arena. Queste le parole di Kawhi Leonard:

“Dobbiamo tutti buttare il cuore oltre l’ostacolo per riuscire nell’impresa. Cosa fare per migliorare? Semplicemente vedere cosa abbiamo fatto nelle prime due partite e cercare di limitare i nostri errori. Da lì dobbiamo andare avanti. Vedremo domani cosa dobbiamo migliorare… c’è ancora molto da combattere. Siamo pronti per la sfida”.

Nella notte la compagine di Lue ha comunque mostrato segni di vita cercando di rientrare da un sanguinoso 76-55. In quel momento Reggie Jackson ha realizzato sei tiri su sette, segnando 16 dei suoi 29 punti nel terzo quarto e guidando la rimonta dei Clippers. Il problema per gli ospiti è arrivato – ancora una volta – negli ultimi minuti del match in cui hanno sbagliato 9 tiri consecutivi di cui 6 da dietro l’arco. Questo il commento di Lue sul match:

“Sono molto felice nonostante la sconfitta. Cos’altro potevo chiedere ai miei ragazzi? Abbiamo solo sbagliato quattro o cinque tiri da 3 aperti, tutto qui. Sapevamo che Gobert avrebbe aiutato sui nostri attaccanti, lasciando aperti i nostri tiratori dall’arco. Semplicemente non abbiamo punito i nostri avversari. Speriamo che nel prossimo match potremo segnarli.”

