I Phoenix Suns si portano sul 2-0 contro Denver grazie a uno straordinario Chris Paul, autore di 17 punti, cinque rimbalzi e 15 assist. Nonostante la gioia del momento, la superstar dei Suns pensa già a Gara 3, in programma nella notte tra venerdì e sabato: una partita che può rivelarsi già decisiva per conquistare l’accesso alle finali di Conference.

These games were for our fans! Thanks for showing up and showing out Phoenix! Headed to Denver!#RallyTheValley | 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐍𝐓𝐋𝐄𝐒𝐒. pic.twitter.com/2jn7gDFWk2 — Phoenix Suns (@Suns) June 10, 2021

Con la prestazione di questa notte, Chris Paul è diventato il primo giocatore nella storia NBA a realizzare 15 assist con 0 palle perse in tre diverse apparizioni ai Playoff: era sempre stato lui a riuscirci sia nel 2008 che nel 2014.

🔥 17 PTS, 15 AST, 0 TOV for @CP3 🔥 Chris Paul becomes the first player in @NBAHistory to reach 15 assists with 0 turnovers three separate times in the #NBAPlayoffs! #ThatsGame @Suns seek 3-0 series lead on Friday at 10 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/uixM2u9g5O — NBA (@NBA) June 10, 2021

Una vittoria arrivata anche al grande contributo di tutti i suoi compagni di squadra, come spiega Chris Paul nel post partita dove, inoltre, si proietta già a Gara 3:

“Siamo davvero felici, molto felici: vincere davanti ai nostri tifosi è stato pazzesco, anche perché ci hanno trascinato; ci incitavano sempre di più, fino a che non sono impazziti: è stato incredibile. Tutti abbiamo fatto la nostra parte: Book segna anche nel sonno, Jae non si arrende mai, Mikal è il nostro eroe nell’ombra mentre Ayton fa tutto, difende, attacca, corre e va a rimbalzo. La prossima partita sarà molto energica, ma noi siamo pronti: stiamo lavorando bene da tutta la stagione, non abbiamo mai perso di vista la strada da seguire”

"Book scores in his sleep." "Jae is never phased by anything." "Mikal is like our unsung hero." "DA guards, he runs, he rebounds, he does everything."@CP3 appreciating his teammates after the @Suns Game 2 win.. #ThatsGame pic.twitter.com/cHjzBkooJo — NBA (@NBA) June 10, 2021

Soddisfatto della vittoria e, soprattutto, della prova corale coach Monty Williams:

“In difesa abbiamo giocato una delle migliori partite dell’anno, abbiamo giocato benissimo contro una squadra molto offensiva. Siamo stati implacabili con il nostro lavoro di squadra, dove abbiamo comunicato bene e ognuno ha fatto il suo dovere”

Venerdì notte Chris Paul e Phoenix cercheranno in tutti i modi di aggiungere un altro tassello importante per la conquista delle Finals di Conference.

