NBA, i Denver Nuggets si aspettano il ritorno di Nikola Jokic durante le 5 partite casalinghe

Nikola Jokic, tre volte MVP della NBA, ha intenzione di rientrare “a un certo punto” durante la prossima serie casalinga di cinque partite dei Denver Nuggets. A confermare l’attuale situazione, ci ha pensato coach Michael Malone, il quale ha affermato che la franchigia “sta solo cercando di capire in che condizioni sarà Jokic” in vista dei prossimi appuntamenti e che “sarebbe fantastico avere la possibilità di far giocare insieme i nostri cinque titolari, perché non abbiamo avuto molte occasioni di farlo in questa stagione”.

Jokic, lo ricordiamo, è fermo da almeno quattro partite a causa di un problema alla caviglia sinistra. Malone ha affermato che non si aspetta che Jokic scenderà in campo nell’appuntamento contro Chicago. I Nuggets hanno un record di 2-2 nelle quattro partite in cui il lungo è rimasto seduto a causa dell’infortunio alla caviglia.

Nonostante il problema fisico, Jokic aveva giocato molti minuti (con una media di 39.8 minuti in otto partite durante il mese di marzo) prima che Denver decidesse di dare priorità alla sua salute anziché lottare per la posizione più alta possibile nei playoff. Il più volte MVP, ha riportato anche una contusione al gomito destro nella sconfitta del 10 marzo contro gli Oklahoma City Thunder, che fino a giovedì era stata inserita nel referto degli infortuni insieme alla contusione alla caviglia sinistra.

Jokic sta viaggiando in tripla doppia di media, con un bottino di 29.1 punti e 10.3 assist ad allacciata di scarpe, il che lo rende uno dei due principali candidati MVP insieme a Shai Gilgeous-Alexander di Oklahoma City .

