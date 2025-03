NBA, Nikola Jokic è sicuro per il titolo MVP: “Sono nel mio prime”

Nikola Jokić, stella dei Denver Nuggets, ha recentemente espresso il suo punto di vista sulla corsa al premio di MVP della stagione NBA 2024-2025, sottolineando il suo attuale stato di forma e riconoscendo le prestazioni di altri candidati. Dopo una vittoria contro gli Oklahoma City Thunder, il serbo ha dichiarato che sta giocando la sua miglior pallacanestro e forse basterà.

Il serbo ha inoltre elogiato Shai Gilgeous-Alexander, leader dei Thunder e suo diretto concorrente nella corsa all’MVP, definendolo “un giocatore straordinario che sta disputando una stagione incredibile”.

Jokić, già vincitore del premio di MVP in tre delle ultime quattro stagioni, sta registrando medie impressionanti, viaggiando con una clamorosa tripla doppia da 28.9 punti, 12.9 rimbalzi e 10.6 assist per partita. Nonostante queste cifre, la competizione per l’MVP è serrata, con Gilgeous-Alexander che rimane il leader scorer della Lega.

La corsa al premio di MVP rimane aperta, con Jokić e Gilgeous-Alexander tra i principali protagonisti, entrambi determinati a portare le rispettive squadre al successo.

“Quello che posso dire è che sento che sto giocando la miglior pallacanestro della mia carriera e se questo sarà sufficiente, bene, altrimenti vorrà dire che Shai se lo sarà meritato perché è incredibile”.

