Ora è ufficiale: Nikola Jokic è l’MVP della stagione 202o-2021. Il giocatore dei Denver Nuggets vince così il premio di Most Valuable Player superando la concorrenza di Stephen Curry e Joel Embiid, in corsa fino all’ultimo. Il serbo è la scelta più bassa di sempre al Draft (41esimo nel 2014) a vincere questo particolare riconoscimento.

Inoltre, il lungo di Denver è il terzo giocatore europeo a sollevare il trofeo di miglior giocatore della lega, succedendo così a Giannis Antetokounmpo (Grecia) e Dirk Nowitzki (Germania), mentre è il quinto giocatore proveniente da un paese straniero considerando anche Hakeem Olajuwon (Nigeria) e Steve Nash (Canada). Jokic è anche il primo dei Nuggets a vincere l’MVP in NBA, ma considerando anche la storia della ABA dobbiamo citare Spencer Haywood, il quale nella stagione 1969-1970 riuscì a conquistare il premio tra le fila dei Denver Rockets, squadra che poi cambiò nome in Nuggets.

Denver Nuggets star Nikola Jokic has won the 2020-21 NBA MVP award, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2021