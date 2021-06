Mike Malone è visibilmente deluso e arrabbiato dopo la sconfitta di questa notte contro i Suns: un risultato figlio di una brutta prestazione dei Nuggets e che, ora, complica i piani della squadra. Urge un cambio di rotta in Gara 3, altrimenti i sogni di gloria di Denver termineranno molto presto.

A coach Mike Malone non è piaciuto l’atteggiamento della squadra, arrendevole di fronte alle prime difficoltà. Un comportamento inaccettabile quando ti stai giocando l’accesso alle finali di Conference, come spiega l’allenatore di Denver nel post partita:

“Non avevamo sete di vittoria, grinta, energia, passione e urgenza di vincere: questa sera ho sentito e ho visto che abbiamo mollato, che è un qualcosa che non vorresti mai vedere soprattutto a questi livelli. Per Gara 3 cercherò di avere cinque giocatori che daranno tutto in campo, ma potrei avere delle difficoltà a trovarli”

“We had no juice, no energy, no passion, no fight, no urgency, no grit.”

Michael Malone after Nuggets fall 123-98 to Suns in Game 2 pic.twitter.com/vcVo1RtveI

