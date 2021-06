NBA, Donovan Mitchell zoppica, poi scherza: “Posso sprintare se volete”

Scontro di gioco fra Donovan Mitchell e Paul George nel finale di Gara 2. A meno di 15’” dalla sirena conclusiva, nell’incrocio fortuito tra i due, è proprio il giocatore dei Jazz ad avere la peggio. Mitchell è stato aiutato a rialzarsi dai compagni Joe Ingles e Royce O’Neal.

Donovan Mitchell went down after a collision with Paul George toward the end of Game 2. pic.twitter.com/Y9ihXhDLDN

