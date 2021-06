NBA, Mike D’Antoni seriamente interessato alla panchina di Portland

L’addio di coach Terry Stotts, dopo nove stagioni, ha lasciato un vuoto importante in casa Portland Trail Blazers. Tra le varie voci che si susseguono da giorni, ce n’è una che è emersa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta Sam Amick di The Athletic, Mike D’Antoni sarebbe seriamente interessato alla panchina vacante di Portland. Per D’Antoni, 70 anni, sarebbe un ritorno nel ruolo di head coach, dopo solo una stagione come assistente allenatore di Steve Nash ai Brooklyn Nets.

Tuttavia, sempre secondo Sam Amick, non è ancora chiaro se i Portland Trail Blazers abbiano a loro volta un interesse nella figura di Mike D’Antoni. L’esperto coach era già stato accostato alla franchigia subito dopo la separazione con Stotts, insieme a molti altri allenatori. Sicuramente, tra i possibili candidati, Mike D’Antoni è il più esperto, con una carriera che parla da sola.

Il due volte Coach of the Year ha trascorso sedici stagioni come capo allenatore in NBA. L’ultima esperienza alla guida di una squadra è stata quella con gli Houston Rockets, terminata nel 2020. Nei quattro anni a Houston, D’Antoni ha ottenuto un record di 217 vittorie e 101 sconfitte. Inoltre, ha portato la squadra ai Playoff ogni anno, con anche un viaggio alle Finali di Conference nel 2018.

Ovviamente Mike D’Antoni non è l’unico candidato di Portland. Molte voci danno anche Chauncey Billups vicino alla panchina dei Blazers. L’attuale assistente di Ty Lue ai Clippers sarebbe un arrivo gradito soprattutto dalla star Damian Lillard. Tuttavia, anche i Boston Celtics, dopo il passaggio di Brad Stevens in dirigenza, sono a caccia di un head coach, e Billups sarebbe tra i papabili.

