NBA, Jrue Holiday commenta la giocata decisiva di Gara 3

Virata vincente per Jrue Holiday – fino a quel momento 3-13 al tiro – e vantaggio a 11 secondi dal termine di Gara 3 per i Bucks. Una giocata fondamentale per tener vive le speranze di Milwaukee nella serie contro i Brooklyn Nets.

Jrue Holiday ha ripercorso così gli ultimi istanti di partita in conferenza stampa:



“Lato destro del campo, ho visto Joe Harris vicino a me, Bruce Brown di fronte. Nella mia testa pensavo forse a giocare un po’ con il cronometro, quando ho guardato il tabellone mancavano 13”, ma eravamo io e Brown uno-contro-uno. L’ho fatto muovere, scelta corretta. È stato l’unico uno-contro-uno della mia partita, arrivati a quel punto, lo volevo. Bud diceva di spingere ma gli avversari forse si aspettavano che chiamassi un timeout appena passata la metà campo. Uno-contro-uno è vittoria, questo è quanto.”

Jrue Holiday walks us through his go-ahead bucket vs. the Nets.#NBAPlayoffs | #FearTheDeer pic.twitter.com/laheaR0qes — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) June 11, 2021

Gara 4 si giocherà sempre al Fiserv Forum domenica 13 giugno, nella prima serata italiana (ore 21).

