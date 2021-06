NBA, continua la ricerca per il nuovo allenatore dei Boston Celtics

La ricerca di un capo allenatore per i Boston Celtics continua.

Dopo aver nominato come nuovo General Manager della squadra Brad Stevens, ex allenatore dei Boston Celtics, l’obiettivo primario della franchigia è ora ricoprire il posto lasciato vuoto e affidare l’incarico di condurre il team ad un nuovo allenatore.

ESPN Sources: Celtics president Brad Stevens has started to get permission to speak to head coaching candidates, including with assistants Chauncey Billups (Clippers), Darvin Ham and Charles Lee (Bucks), Jamahl Mosley (Mavericks) and Ime Udoka (Nets).

