Scottie Pippen annuncia l’uscita di un libro sulla sua carriera NBA

Anche se la maggior parte dei fan NBA ha accolto con grande piacere il documentario “The Last Dance”, diversi ex-giocatori coinvolti nelle vicende narrate non hanno condiviso lo stesso entusiasmo. Se da un lato le accuse di menzogne da parte degli ex-rivali dei leggendari Chicago Bulls potrebbero sembrare scontate, le dichiarazioni di Scottie Pippen hanno però messo in forte discussione la verità racconta da MJ.

Lo storico #33 dei Bulls ha infatti criticato apertamente la produzione Netflix sin dalla sua uscita, mettendo il discussione soprattutto l’etichetta di “sidekick” (“aiutante”) più volte usata nel corso del documentario. È probabilmente anche per questo motivo che Pippen ha oggi annunciato l’uscita di “Unguarded”, libro scritto con il giornalista sportivo Michael Arkush proprio sulla dinastia Bulls.

Ready to hear my side of the story? UNGUARDED. You'll read my takes on playing with MJ and Rodman and being coached by Phil Jackson. From a small town in Arkansas to the big time in the NBA. On sale 11.16.21. PRE-ORDER NOW. #pippenunguarded https://t.co/ibJumtCfYy

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) June 9, 2021