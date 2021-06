NBA, Harden non giocherà Gara 3 contro i Bucks

Dopo due convincenti vittorie al Barclays Center, i Brooklyn Nets si preparano a portare la serie sul 3-0 contro Milwaukee; come riportato da Yahoo! Sports, Kevin Durant e compagni dovranno però fare a meno di James Harden, infortunatosi al ginocchio nel primo incontro.

James Harden is heading to the locker room with an apparent hamstring injury pic.twitter.com/r8hmUGHF05 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2021

L’ex-Houston (che aveva già saltato diverse partite di regular season per lo stesso motivo) ha mantenuto una impressionante media di 24.6 punti, 7.9 rimbalzi e 10.8 assist nelle 44 partite giocate per coach Nash, dimostrando di essere molto di più di un semplice realizzatore. Fortunatamente per i Nets, l’assenza delle doti di playmaking di Harden non però ha influito negativamente sulle prestazioni della squadra, che è stata in grado di sfruttare l’incredibile riserva di talento presente nel roster per sopperire all’assenza di una delle tre superstar del team.

Dopo due partite da dimenticare, i Bucks dovranno invece cercare di cogliere la palla al balzo per riaprire la serie. Anche se Brooklyn dispone di diversi giocatori pericolosi a livello offensivo, Milwaukee deve fare di più; Antetokounmpo, Middleton ed Holiday dovranno produrre di più (su entrambi i lati del campo) se i Bucks vorranno continuare la loro permanenza nei Playoff.

