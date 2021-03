NBA, Rick Mahorn commenta The Last Dance: “Jordan? Gli abbiamo fatto il…”

Lo scorso giovedì Rick Mahorn, ex stella dei Detroit Pistons dei Bad Boys, con i quali ha vinto il titolo del 1989, ha organizzato la sedicesima edizione del Black History Month Scholarship Event. Ne hanno preso parte anche due attuali giocatori dei Pistons, Dennis Smith Jr. e Isaiah Stewart, i quali hanno espresso la loro ammirazione per i Bad Boys di fine anni ’80 e inizio ’90. I due hanno anche detto di aver visto più e più volte il documentario The Last Dance su Jordan e i Bulls della stagione 1997-1998. Così, a quasi un anno di distanza dal rilascio, Mahorn ha detto la sua sulla ormai famosissima serie:

“Non ho visto The Last Dance. Non mi interessa quello che ha fatto MJ, lo abbiamo preso a calci nel sedere. E in più quando Jordan ha iniziato a vincere io non giocavo più a Detroit, ma non gli avrei stretto la mano. Dai, è pallacanestro. Se ci batti ce ne andiamo e basta, non dobbiamo anche fare i complimenti. In questo documentario hanno semplicemente scelto di promuovere e far vedere quello che volevano loro. Noi eravamo forti, e nessuno potrà toglierci l’anello di campioni NBA”

Nel corso dell’incontro pubblico Mahorn ha fatto in tempo anche a dire la sua sui suoi Bad Boys e sui Pistons in generale:

“Sono stato fortunato ad aver vinto il mio titolo NBA qui a Detroit. La gente pensa che se vieni scelto dai Pistons ti ritrovi in una franchigia perdente. No, noi Pistons abbiamo vinto tre titoli nella nostra storia, e sono poche le squadre che possono dirlo. Io rispetto i ragazzi del titolo del 2004 come rispetto i miei compagni del 1989. Noi siamo una famiglia, ed è bello avere la stima dei giovani che giocano oggi a Detroit”

