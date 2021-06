Chi ha votato la prima posizione di Derrick Rose nella corsa MVP

Nella classifica riguardante le votazioni al titolo MVP per la stagione 2020-2021, c’è un nome curioso all’interno della top-10 ed è quello di Derrick Rose. La graduatoria, comandata da Nikola Jokic il quale si è detto felicemente sorpreso della vittoria, ha visto il play dei Knicks inserirsi in nona posizione dopo aver ottenuto uno dei 100 voti per il primo posto per il premio. Jokic, in questo senso, ne ha guadagnati 91.

With the first Kia NBA MVP Award of his career, Nikola Jokić becomes the first player to earn the honor as a member of the @nuggets. He received 91 of the 101 first-place votes. More ▶️ https://t.co/KFtBBl414B pic.twitter.com/ijRjMBMXFH — NBA Communications (@NBAPR) June 8, 2021

MVP 2020-2021: chi ha votato per Derrick Rose

La rivelazione del voto ha portato a speculazioni immediate su chi – tra i media – avesse votato per Rose. Il giocatore di New York, infatti, ha avuto una bella stagione (14.7 punti e 4.2 assist a partita, 47% al tiro, 38.8% da 3 punti, ndr) ma certamente non da potersi inserire all’interno della corsa per il premio individuale.

Poco dopo, la NBA ha quindi fornito una spiegazione: nessun giornalista/media ha dato la sua preferenza a Derrick, ma è stato il voto dei tifosi che – collettivamente – pesa come uno dei 100 votanti. Per il solito legame speciale che c’è tra questo giocatore ed i fan che mai hanno dimenticato il suo modo di interpretare il gioco.

The Derrick Rose vote came from the fan portion of the voting through twitter and online, according to an NBA spokesperson — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) June 8, 2021

