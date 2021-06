NBA, Chris Paul al 90% per la prossima gara contro i Nuggets

Dopo anni di assenza dai Playoff, i Phoenix Suns si trovano ora alle semifinali di Conference e sono pronti ad affrontare i Denver Nuggets per la seconda volta dopo la vittoria di Gara 1. Tra le figure chiave durante il primo incontro è finalmente emerso Chris Paul, autore di una prestazione da 21 punti, 6 rimbalzi e 11 assist dopo diverse serate sottotono, attribuibili ad un infortunio alla spalla rimediato nella prima partita dei Playoff di quest’anno.

Fortunatamente per i tifosi di Phoenix (e di CP3), il playmaker sarebbe ormai totalmente recuperato dal fastidio e secondo Yahoo! Sports sarebbe al 90% della condizione fisica. Il report è stato in un certo senso confermato da coach Williams, che ha notato la maggiore confidenza del giocatore nel tirare da 3 e sforzare la zona infortunata. L’allenatore ha poi affermato:

Siamo felici dei suoi progressi. Quando è in forma siamo una squadra diversa.

I Suns si apprestano quindi a tornare al massimo della condizione; nel frattempo, Denver dovrà continuare ad affidarsi a Campazzo per sopperire all’assenza di Jamal Murray, out per il resto dei Playoff.

