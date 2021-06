NBA, Nikola Jokic commenta la vittoria del titolo MVP

Dopo essere stato scelto alla numero 41 nel Draft 2014, Nikola Jokic ha sorpreso tutti diventando l’MVP della NBA per la stagione 2020-2021. Il riconoscimento, nell’aria da diverso tempo ma ufficializzato solo nella notte, è arrivato dopo una regular season da favola per il lungo di Denver il quale ha viaggiato con medie pazzesche (26.4 punti, 10.8 rimbalzi, 8.3 assist), tirando con più del 56% dal campo. Ebbene, il giocatore, informato del premio durante una riunione di squadra prima di Gara 2 contro Phoenix, ha commentato la vittoria in questa maniera:

“Ad essere onesti, da giovane non pensavo nemmeno di poter giocare in NBA. Il mio obiettivo quando ho iniziato a giocare a basket a casa era quello di giocare in EuroLeague perché era il campionato più vicino al mio paese. Potevo giocare in alcuni grandi club in Serbia e farmi strada. Ma poi i Denver Nuggets mi hanno scelto, ed è stata un’opportunità per me di diventare un giocatore NBA.”

“È un grande risultato. Ma è qualcosa che, come ho detto ai ragazzi, non è solo mio. Non potrei fare quello che faccio solo grazie alle mie doti. È un premio individuale, ma lo sforzo è collettivo, ossia di tutti quelli che fanno parte dell’organizzazione dei Denver Nuggets.”