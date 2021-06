NBA, record di infortuni nella stagione 2020-2021: è allarme

La regular season andata in archivio, lo sappiamo bene, è stata davvero particolare. Vuoi per le circostanze, vuoi per il calendario NBA ridotto e condensato da 82 a 72 partite, gli ultimi report hanno sottolineato un fattore d’emergenza che i piani alti della lega stanno considerando: ci sono stati troppe assenze di giocatori dovuti a infortuni. Secondo quanto riporta ESPN “il numero medio di giocatori che han dato forfait ogni partita a causa di infortunio, malattia non collegata al COVID o load management – in questa stagione – è stato di 5.1 (include entrambe le squadre ndr)”.

L’aumento è ancora più pronunciato se vengono prese in considerazione le sole stelle della lega. Gli All-Star di questa stagione hanno saltato 370 partite su 1.944 disponibili (19%), la percentuale più alta in una singola stagione nella storia della NBA. Hanno perso un media di 13.7 partite a testa di regular season.

Da sottolineare, ad esempio, la situazione di Miami Heat e Los Angeles Lakers le quali hanno avuto un’offseason durata solo 71 giorni dopo la conclusione delle finali NBA 2020 lo scorso ottobre. Per ESPN, si tratta della offseason più breve di sempre nei quattro principali campionati sportivi americani.

In generale, i giocatori hanno dovuto adattarsi ad un anno in cui non solo hanno giocato più frequentemente del solito, ma anche sperimentato i problemi logistici posti dalla pandemia di COVID-19. Ad aprile, un assistente allenatore rimasto anonimo ha definito il calendario NBA “il peggiore… che abbia visto in 25 anni in campionato” prima di aggiungere che la situazione era “assolutamente folle”. Un preparatore atletico di una squadra della Western Conference ha inoltre affermato che in alcuni casi i giocatori non potevano partecipare ai normali allenamenti di squadra a causa dei protocolli COVID-19 della lega e della fatica accumulata dalla rapida successione di partite. Ciò, a sua volta, ha aumentato il rischio di lesioni e problemi muscolari. Da qui la spiegazione di un numero così elevato di infortuni.

La lega ha già promesso che si impegnerà durante la prossima offseason di contattare tutte le franchigie per programmare meglio il calendario relativamente alla prossima stagione.

