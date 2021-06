Tom Thibodeau Allenatore dell’anno in NBA

Tom Thibodeau ha vinto il premio di Allenatore dell’anno NBA per la stagione 2020-21. Seconda affermazione come Coach of The Year per la guida tecnica dei New York Knicks dopo quella nel 2010-11, sulla panchina dei Chicago Bulls.

The 2021 NBA Coach of the Year, @nyknicks head coach Tom Thibodeau. pic.twitter.com/JhHbco3yEf — NBA Communications (@NBAPR) June 7, 2021

Coach of The Year 2021: gli altri nomi in classifica

Thibodeau, che ha condotto New York alla prima campagna Playoff dopo otto anni d’assenza, ha ricevuto 43 voti come prima preferenza (5 punti), 42 come seconda (3 punti), 10 come terza (un punto). Il totale, 351, è stato sufficiente a battere la concorrenza di Monty Williams, fermatosi a 340.

Sul podio Quin Snyder (Utah Jazz). Voti anche per Doc Rivers (Philadelphia 76ers), Nate McMillan (Atlanta Hawks), Steve Nash ( Brooklyn Nets) e Michael Malone (Denver Nuggets). Tutti i coach citati, ad eccezione di Thibodeau, sono ancora in corsa al secondo turno dei Playoff NBA 2021.

This is the second NBA Coach of the Year Award for Thibodeau, who earned the honor in the 2010-11 season with the Chicago. Thibodeau received 43 first-place votes and earned 351 total points to edge Phoenix head coach Monty Williams. More ➡️ https://t.co/WMkHE1romK pic.twitter.com/Iidnu4EU1e — NBA Communications (@NBAPR) June 7, 2021

