Mercato NBA, Luka Doncic pronto al Supermax: ecco quanto guadagnerà

Ormai è chiaro a tutti: Luka Doncic è oggettivamente il presente e il futuro della NBA e come tale merita di essere pagato. Lo sloveno, nella consueta conferenza stampa di chiusura della stagione dopo la sconfitta in Gara 7 contro i Los Angeles Clippers di domenica scorsa, ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se fosse pronto a firmare un’estensione contrattuale quinquennale con Dallas al Supermax. Il giocatore ha commentato ironicamente in questa maniera:

Doncic, 22 anni, potrebbe così diventare il primo giocatore a firmare un’estensione da rookie del valore di oltre 200 milioni di dollari (201.5 milioni per esattezza, ndr). La base di partenza sarebbe di quasi 35 milioni di dollari percepiti nella stagione 2022-23, fino ad arrivare ad un ultimo anno contrattuale da circa 46 milioni. Chiaramente, il tutto è parametrato ipotizzando un Salary Cap di 115 milioni nel 2022-2023.

Here is the breakdown on what a Luka Doncic extension would look like:

2022-23 | $34.7M

2023-24 | $37.5M

2024-25 | $40.3M

2025-26 | $43.1M

2026-27 | $45.9M

This is based on a $115M cap in 2022-23

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 7, 2021