NBA, Kristaps Porzingis infelice del suo ruolo all’interno di Dallas

Dura eliminazione quella subìta dai Dallas Mavericks nella serata di ieri in Gara 7 contro Los Angeles. Per la compagine del Texas è già tempo di pensare all’offseason 2021 che non dovrebbe prevedere cambi improvvisi di panchina – secondo le ultime parole di Mark Cuban – mentre è da valutare una possibile modifica al roster. Secondo quanto riporta ESPN, c’è anche da risolvere lo status mentale di Kristaps Porzingis, il quale non sarebbe felice del suo ruolo all’interno della squadra, alle spalle di Luka Doncic – ad oggi visto come la reale superstar dei Mavs.

Il problema per Porzingis è anche nella natura del suo contratto, poiché chiama 158 milioni di dollari in cinque anni. Una cifra monstre per un giocatore che nell’ultima serie contro i Clippers ha viaggiato con una media di 13.1 punti e 5.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe, tirando con un pessimo 29% dalla lunga distanza. Accanto a un giocatore che tiene la palla come Doncic – che ha guidato la lega in questa stagione finalizzando il 36% delle azioni di squadra – Porzingis ha spesso il compito di trovare la giusta posizione dal perimetro anziché poter attaccare la difesa avversaria in post.

Poi, c’è da sottolineare il rapporto ‘freddo’ tra Doncic e Porzingis, i quali – secondo Cuban – si comportano come “colleghi di lavoro e basta” sul campo, ma nulla più fuori dal parquet. I Mavericks, che hanno terminato come testa di serie n. 5 l’ultima regular season, hanno subìto la seconda uscita consecutiva dal primo turno Playoff sempre per mano dei Clippers. Porzingis è chiamato ad un passo in avanti, anche visti i 100 milioni di dollari che percepirà nelle prossime tre stagioni, supponendo inoltre l’intenzione di esercitare la sua player option da 36 milioni per la stagione 2023-24.

Leggi Anche

NBA, Trae Young commenta la sciagurata gestione finale contro i 76ers

Mercato NBA, Knicks interessati a Kendrick Nunn

NBA, Kawhi e Paul George si complimentano con Doncic