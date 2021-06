NBA, Kyrie Irving commenta la vittoria in Gara 2

La vittoria di stanotte dei Nets contro Milwaukee è stata a dir poco dominante. Dopo aver toccato un vantaggio di 49 lunghezze, Brooklyn ha vinto Gara 2 sopra di 39 punti. Senza James Harden, fuori per l’infortunio rimediato in Gara 1 della serie, KD e Kyrie Irving hanno dovuto guidare la franchigia di N.Y. alla vittoria. Il primo ha messo a referto 32 punti e sei assist, il secondo ha contribuito con 22 punti, sei assist e cinque rimbalzi. Parlando delle recenti prestazioni dei Nets nell’intervista post partita, Kyrie ha detto:

Nelle ultime due partite anche l’impatto difensivo dei Nets si è alzato molto, con il conseguente abbassamento del defensive rating, portato al livello delle migliori difese della lega. Irving ha commentato proprio l’importanza delle recenti prestazioni nella metà campo difensiva:

“Penso dipenda dal livello di impegno, dall’attenzione ai dettagli e la nostra comunicazione. Siamo in campo uno per l’altro in difesa, e questo fa una grande differenza quando gli avversari devono fronteggiare due, tre giocatori e non uno solo”