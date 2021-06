NBA, Kevin Durant e Steve Nash commentano la vittoria in Gara 2

I Brooklyn Nets nella notte hanno vinto ancora una volta contro i Milwaukee Bucks, aggiudicandosi Gara 2 con il risultato finale di 125-86. Dopo due incontri per il momento non c’è stata storia, con i newyorkesi che sembrano essere di gran lunga superiori ai giocatori di Mike Budenholzer. Anche senza l’apporto di James Harden. Nel post-partita, Steve Nash ha commentato in questa maniera la prova di forza della sua squadra:

“È un ottimo inizio di serie. I ragazzi sono preparati, affamati e non solo giocano bene ma lottano, combattono, fanno tutte le piccole cose che servono per vincere. Devo dire che i miei ragazzi hanno lavorato duramente tutto l’anno cercando di trovare il giusto livello difensivo, cosa funziona per noi e come possiamo migliorare. È stato eccezionale vedere i risultati del lavoro svolto.”

Fermare Giannis Antetokounmpo significa stoppare metà del potenziale di Milwaukee, e Kevin Durant lo ha capito benissimo, specialmente dopo averlo sofferto durante la regular season in cui il greco ha viaggiato a 39.7 punti quando di fronte c’era l’asso dei Nets:

“È difficile fermarlo, quindi devi essere più fisico possibile, fargli sentire pressione dall’inizio della partita, assicurarti di contestargli tutti i tiri… il segreto è rendergli la vita più difficile possibile.”

Con un vantaggio di 2-0, i Nets ora sono più fiduciosi che mai, con un supporting cast che risponde come si deve:

“Nel complesso abbiamo fatto quello che dovevamo fare: vincere 2 volte in casa. Ora dobbiamo vedere se riusciremo a vincere anche in trasferta. Dobbiamo restare concentrati.”

