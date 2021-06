NBA, parla Giannis dopo la sconfitta: “Ora pensiamo a Gara 3”

La sconfitta di stanotte dei Bucks è stata pesante per la compagine del Wisconsin. I Brooklyn Nets hanno dominato gli avversari, infliggendo una sconfitta di 39 punti e toccando anche il +49 di vantaggio. A fine partita, nelle consuete interviste, Giannis Antetokounmpo ha parlato della sfida appena giocata e dell’impatto di Kevin Durant (32 punti, 12/18 dal campo e 4/6 da tre) nella serie:

“Devo essere più aggressivo, devo prendere le decisioni giuste e fare quello che devo. Dobbiamo capire come fermarlo [Durant], e rendergli quello che fa il più difficile possibile. Quando cambiamo sui blocchi, lui può giocare uno contro uno, e in quella situazione è molto confidente. Dobbiamo fare un lavoro migliore, mostrandoci più presenti, usando di più le mani e rendendo il suo lavoro il più difficile possibile. Ma, come ho già detto, è Kevin Durant, uno dei migliori attaccanti della lega”

Giannis ha poi parlato del futuro della serie. Le prossime due partite sono in programma al Fiserv Forum di Milwaukee, dove, per la prima volta in stagione, i Bucks potranno giocare davanti ai propri tifosi con una capacità del 100% nell’arena:

“Penso di rimanere sempre equilibrato, non ho aspettative né troppo alte né troppo basse. Dopo la serie contro i Miami Heat, quando eravamo sul 4-0, non ero euforico, E di certo, ora che siamo sotto 2-0 nella serie non sono scoraggiato. Continuerò semplicemente a fare quello che so fare, continuo a credere nel mio lavoro, a credere nei miei compagni di squadra. Continuo a credere in quello che abbiamo costruito in questa stagione, e speriamo di ottenere una vittoria in Gara 3. Dobbiamo considerare una partita alla volta. Non voglio sentire che dobbiamo vincere le prossime due partite. Dobbiamo vincerne una, la prossima. Dobbiamo vincere Gara 3 e dare tutto quello che abbiamo, e poi fare lo stesso per Gara 4. Ma ora dobbiamo pensare a Gara 3”

