Rivelate le scarpe che LeBron James userà in Space Jam: A New Legacy

Tra poco più di un mese, Space Jam: A New Legacy vedrà la sua prima uscita al cinema. E, visto che ormai manca poco, Nike ha deciso di rivelare le scarpe che il protagonista, LeBron James, utilizzerà nel film. Si tratta delle LeBron 19, che guideranno la collezione di merchandising pronta ad uscire in luglio, insieme alla pellicola.

Inspired by the futuristic magic of Space Jam, the LeBron 19 introduces an otherworldly, space-age look.



The Space Jam: A New Legacy collection from Nike and Converse releases beginning in July on https://t.co/QytNJeB2G4, SNKRS and at select retailers. pic.twitter.com/KQIoA5PECY