NBA, Mike Conley non scenderà in campo in Gara 1

Questa notte, alle 4:00 ora italiana, andrà in scena Gara 1 tra gli Utah Jazz e i Los Angeles Clippers. In questo primo episodio della serie mancherà un protagonista importante. Mike Conley, infatti, è stato inserito nella lista degli indisponibili dagli Utah Jazz, e quindi non scenderà in campo in Gara 1. Il playmaker 33enne aveva subito un lieve stiramento del bicipite femorale destro, durante la decisiva Gara 5 contro i Memphis Grizzlies, andata in scena lo scorso mercoledì. La notizia è stata riportata da Tim MacMahon di ESPN.

Jazz PG Mike Conley Jr. (mild right hamstring strain) is out for Game 1 tonight against the Clippers, per the team. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 8, 2021

Mike Conley ha comunque preso parte, seppure in modo parziale, all’allenamento fatto dalla squadra nella mattinata di oggi. Il coach degli Utah Jazz, Quin Snyder, ha parlato dell’infortunio del giocatore, risultando abbastanza ottimista:

“Fortunatamente, lo riavremo indietro il più presto possibile, anche se questo tipo di cose è difficile da prevedere.”

Quin Snyder ha parlato anche dei cambiamenti tecnici che l’assenza di Conley comporterà. L’allenatore degli Jazz ha dichiarato che alla sua squadra mancherà soprattutto la capacità di Conley di attaccare i cambi difensivi dal palleggio. Inoltre, si aspetta che i Los Angeles Clippers usino dei quintetti piccoli. Così facendo proveranno a tenere Rudy Gobert lontano dal ferro in difesa, dove è un vero e proprio fattore.

Jazz coach Quin Snyder notes that Mike Conley will be especially missed due to his ability to attack switches off the dribble. He expects Clippers to stay with small lineup to pull Rudy Gobert away from rim defensively. "There's really no mystery to that," Snyder said. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 8, 2021

Mike Conley ha partecipato per la prima volta all’All-Star game in questa stagione. Nella prima serie di questi Playoff, ha tenuto 17.4 punti e 8.6 assist di media a partita. Gli Utah Jazz arrivano alla serie contro i Los Angeles Clippers forti della vittoria al primo turno ai danni dei Memphis Grizzlies, per 4-1. Inoltre, hanno terminato la stagione regolare con il miglior record di tutta la NBA.

