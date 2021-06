Luka Doncic mette nel mirino le Olimpiadi di Tokyo: “Niente vacanze”

L’eliminazione in sette gare contro i Los Angeles Clippers ha chiuso ai Dallas Mavericks le porte del secondo turno ai Playoff NBA. Per Luka Doncic, però, si apre ora una nuova fase con la nazionale. La Slovenia campione d’Europa in carica sarà impegnata nel torneo preolimpico per strappare il biglietto che conduce a Tokyo, in Giappone. Doncic ci sarà. Ecco le dichiarazioni raccolte da Callie Caplan di Dallas Morning News nel corso delle exit interview dei texani.

Luka Doncic on his summer plans: "That's my next goal: qualify Slovenia to the Olympics. Going to be heading back to Slovenia to start practicing, so no vacation."

