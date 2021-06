NBA, Doncic dopo la sconfitta in Gara 7: “Abbiamo dato tutto”; il coach lo elogia

Luka Doncic non nasconde la delusione dopo la sconfitta in Gara 7 ma non ha molto da rimproverare alla sua serie, giocata su livelli stellari.

“ [Innesti per il futuro?] Queste domande fatele a chi costruisce il roster. Noi abbiamo dato tutto, sono orgoglioso di questo gruppo. Ovviamente odio e odiamo tutti perdere ma sono davvero fiero della mia squadra. Si impara sempre […], quello di oggi non è il risultato che volevamo, ma torneremo l’anno prossimo. Non ho dimostrato ancora nulla. Siamo ai Playoff da due anni da quando sono qui e abbiamo sempre perso. Veniamo pagati per vincere. Ogni serie chiusa con un’eliminazione sa di occasione persa, si pensa a cosa si sarebbe potuto fare meglio in questo o quell’ambito. Ormai però è il passato e dobbiamo guardare avanti e rimediare agli errori.”

Luka Doncic meets with the media after another tough postseason exit at the hands of the Los Angeles Clippers. #MFFL pic.twitter.com/Eo01Ywpi7K

"We gave everything. I'm really proud of this team"

Luka Doncic scored 46 points, the most he's scored in the postseason and tying his career high for any game.

He becomes the youngest player to average 35 PPG in a postseason all-time. pic.twitter.com/Y2tip5D3sa

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 6, 2021